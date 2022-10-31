Без официального указа. Путин заявил, что мобилизация в России завершена

Призыв в рамках частичной мобилизации в Российской Федерации завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.

"Но она завершена, точка поставлена", - добавил Путин.

Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что он сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации в РФ.

"Да конечно, это было сделано моим указом, потому что по другому по закону невозможно. Но было сделано по предложению Министерства обороны РФ, это конечно. А сейчас Минобороны предложило мобилизационные меры завершить", - заявил Путин.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Также ранее Путин попробовал оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

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