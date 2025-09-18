Офіційно! Моурінью став тренером Трубіна та Судакова у "Бенфіці"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про контракт

Деталі угоди не розголошуються, проте раніше була інформація, що контракт буде чинним до червня 2027 року.

Це вже друге пришестя фахівця на тренерський місток португальського гранда. Він вже працював у "Бенфіці" у 2000 році, але залишив клуб після 10 матчів.

Після цього в нього була багата тренерська кар'єра в провідних європейських чемпіонатах, що принесла загалом 26 трофеїв, включно з двома Лігами чемпіонів.

Останнім місцем роботи португальця був турецький "Фенербахче", з якого він пішов після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів. Цікаво, що кривдником турецького гранда стала саме "Бенфіка" (0:0, 0:1).

Хто такий Жозе Моурінью

Уродженець Сетубала, після нетривалої ігрової кар'єри у 80-х перейшов на тренерську роботу. Поштовх до роботи на професіональному рівні отримав завдяки співпраці з Боббі Робсоном у ролі перекладача.

Разом із англійським фахівцем працював у лісабонській "Бенфіці", "Порту" та іспанській "Барселоні". Залишився в лавах каталонців після призначення Луї ван Гала. У 2000 році розпочав самостійну тренерську кар'єру з "Бенфіки", пізніше тренував "Лейрію".

Перших успіхів досягнув на чолі "Порту", з яким працював у 2002-2004 рр. Завоював із "драконами" два чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Португалії, здобув Кубок УЄФА та тріумфував у Лізі чемпіонів. Перебрався до Англії, де в різні роки працював із лондонськими "Челсі" та "Тоттенхемом", а також "Манчестер Юнайтед".

Найбільших успіхів досягнув із "синіми" – три титули АПЛ, Кубок Англії, три Кубка Ліги, Суперкубок Англії. Натомість з МЮ завоював Кубок Англії та Кубок ліги, а також переміг у Лізі Європи-2016/17. На чолі ж міланського "Інтера" після Суперкубка Італії та Скудетто в перший сезон оформив требл у другому, тріумфувавши в Серії А, Кубку Італії та Лізі чемпіонів.

Непереконливим був період роботи Моурінью з мадридським "Реалом" у 2010-2013 рр. "Вершкові" з португальцем на чолі стали чемпіонами Іспанії в сезоні-2011/12, а також завоювали по Кубку та Суперкубку Іспанії. Утім, зазвичай перебували в тіні "Барселони" Пепа Гвардіоли.

Прізвиська – "Особливий", "Моур". Зібрав цілу колекцію індивідуальних призів, а інтерес до власної персони підігрівав т. зв. іграми розуму – словесними перепалками та конфронтацією з іншими тренерами, футболістами команд-суперниць, медіа, арбітрами та навіть власними підопічними.

Коли відбудеться дебют

Нагадаємо, що "Бенфіка" звільнила попереднього головного тренера Бруну Лаже після сенсаційної поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

У тому матчі у воротах команди всі 90 хвилин провів український голкіпер Анатолій Трубін. Ще один вітчизняний футболіст – півзахисник Георгій Судаков відзначився двома асистами.

Чи розраховує на українських виконавців новий наставник "орлів" – дізнаємося дуже скоро.

У чемпіонаті Португалії найближчий матч команди – 20 вересня, на виїзді проти "Авеша". А в Лізі чемпіонів – 30 вересня у Лондоні – проти "Челсі".