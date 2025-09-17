ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трубін і Судаков залишились без тренера після ганьби на старті Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 17 вересня 2025 08:19
UA EN RU
Трубін і Судаков залишились без тренера після ганьби на старті Ліги чемпіонів Бруну Лаже – більше не тренер "Бенфіки" (фото: Вікіпедія)
Автор: Андрій Костенко

Португальський фахівець Бруну Лаже більше не є головним тренером "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Заява керівництва

Про фідхід наставника заявив президент лісабонського клубу Руй Кошта після матчу Ліги чемпіонів проти азербайджанського "Карабаха". У ньому віце-чемпіони Португалії зазнали сенсаційної поразки – 2:3.

"Ми щойно досягли угоди з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера "Бенфіки". Я дякую йому за все, що він зробив для клубу та за його самовіддачу протягом цього року. Але настав момент, коли ми зрозуміли: час для змін. Сподіваюсь, що вже в суботу в матчі проти "Авеша" на лаві буде новий тренер", – сказав Руй Кошта.

Бруну Лаже вдруге в кар'єрі очолив "Бенфіку" у вересні 2024 року. Він виграв з командою Кубок Португальської ліги та Суперкубок країни, а також привів "орлів" до срібних нагород чемпіонату.

Трубін і Судаков залишились без тренера після ганьби на старті Ліги чемпіонів

Трубін та Судаков чекають на нового наствника (фото: x.com/slbenfica_en)

Український слід

За лісабонський клуб виступають два українських футболісти – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Судаков у матчі з "Карабахом" відзначився двома асистами вже на старті поєдинку. "Бенфіка" вела в рахунку – 2:0, але потім суперники забили у ворота Трубіна три голи.

Переможний м'яч за "Карабах" забив українець Олексій Кащук.

Раніше ми повідомили, що екс-голкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали під час втечі за кордон.

Також читайте, як українські футболісти-зрадники осоромилися у чемпіонаті Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Бенфика
Новини
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі