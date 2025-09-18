Официально! Моуринью стал тренером Трубина и Судакова в "Бенфике"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Что известно о контракте

Детали сделки не разглашаются, однако ранее была информация, что контракт будет действовать до июня 2027 года.

Это уже второе пришествие специалиста на тренерский мостик португальского гранда. Он уже работал в "Бенфике" в 2000 году, но покинул клуб после 10 матчей.

После этого у него была богатая тренерская карьера в ведущих европейских чемпионатах, которая принесла 26 трофеев, включая две Лиги чемпионов.

Последним местом работы португальца был турецкий "Фенербахче", из которого он ушел после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что обидчиком турецкого гранда стала именно "Бенфика" (0:0, 0:1).

Кто такой Жозе Моуринью

Уроженец Сетубала, после непродолжительной игровой карьеры в 80-х перешел на тренерскую работу. Толчок к работе на профессиональном уровне получил благодаря сотрудничеству с Бобби Робсоном в роли переводчика.

Вместе с английским специалистом работал в лиссабонской "Бенфике", "Порту" и испанской "Барселоне". Остался в рядах каталонцев после назначения Луи ван Гала. В 2000 году начал самостоятельную тренерскую карьеру с "Бенфики", позже тренировал "Лейрию".

Первых успехов достиг во главе "Порту", с которым работал в 2002-2004 гг. Завоевал с "драконами" два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, получил Кубок УЕФА и триумфовал в Лиге чемпионов. Перебрался в Англию, где в разные годы работал с лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также "Манчестер Юнайтед".

Наибольших успехов достиг с "синими" - три титула АПЛ, Кубок Англии, три Кубка Лиги, Суперкубок Англии. С МЮ завоевал Кубок Англии и Кубок лиги, а также победил в Лиге Европы-2016/17. Во главе же миланского "Интера" после Суперкубка Италии и Скудетто в первый сезон оформил требл во втором, победив в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

Неубедительным был период работы Моуринью с мадридским "Реалом" в 2010-2013 гг. "Сливочные" с португальцем во главе стали чемпионами Испании в сезоне-2011/12, а также завоевали по Кубку и Суперкубку Испании. Впрочем, обычно находились в тени "Барселоны" Пепа Гвардиолы.

Прозвища - "Особенный", "Моур". Собрал целую коллекцию индивидуальных призов, а интерес к собственной персоне подогревал т. н. играми разума - словесными перепалками и конфронтацией с другими тренерами, футболистами команд-соперниц, медиа, арбитрами и даже собственными подопечными.

Когда состоится дебют

Напомним, что "Бенфика" уволила предыдущего главного тренера Бруну Лаже после сенсационного поражения от азербайджанского "Карабаха" (2:3) в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

В том матче в воротах команды все 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин. Еще один отечественный футболист - полузащитник Георгий Судаков отметился двумя ассистами.

Рассчитывает ли на украинских исполнителей новый наставник "орлов" - узнаем очень скоро.

В чемпионате Португалии ближайший матч команды - 20 сентября, на выезде против "Авеша". А в Лиге чемпионов - 30 сентября в Лондоне - против "Челси".