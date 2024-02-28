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Офіційний сайт Верховної ради зламали

Фото: офіційний сайт Верховної ради зламали (facebook.com lunchenkovaleriy)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, вебсайт Верховної ради України був зламаний. А посилання на офіційний Telegram-канал було замінено на фейковий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної ради України.

"Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на Telegram-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті Парламенту веде на фейкову сторінку!", - повідомили в ВР.

Українцям нагадали, що офіційна сторінка Верховної ради України на Telegram-каналі знаходиться за посиланням.

"Як би не намагалися зловмисники й вороги нашкодити - ми переможемо!", - додали в Раді.

Близько 22:20 Верховна рада повідомила, що роботу вебсайту відновлено.

"Посилання на офіційний Telegram-канал Парламенту працює коректно", - додали в Раді.

Кібератаки проти України

Нагадаємо ввечері у неділю, 18 лютого, невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку, яку чотири місяці штурмували російські загарбники.

У Держспецзв'язку повідомили, що кібератаку організували російські хакери.

Нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

У січні в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. В такий спосіб росіяни намагалися шпигувати за українцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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