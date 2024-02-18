Держспецзв'язку: атаку на українські медіа здійснили російські хакери

Кібератака у неділю, 18 лютого на низку українських медіа, зокрема на видання "Українська правда" та Liga.net, була здійснена російськими хакерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України ( Держспецзв'язку ).

У заяві відомства зазначається, що під час такої атаки на українські ЗМІ ворожі хакери розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

Крім вищеназваних медіа, постраждали також і інші видання.

"До Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, вже звернулися представники "Української правди", Liga.net, "Апострофу" та "Телеграфу", - йдеться у повідомленні.

Фахівці CERT-UA вже проводять дослідження вказаного інциденту, додали в службі.

Що передувало

Раніше у неділю ввечері стало відомо, що невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку, яку чотири місяці штурмували російські загарбники.

Як запевнили у видавництвах, вони не мають відношення до опублікованих постів, та зауважили, що їх сторінки були зломані невідомими.

Кібератаки на Україну

Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

Раніше VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

У січні правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.

На початку лютого стало відомо, що українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено більше ніж 2000 комп'ютерів.

Також у грудні минулого року стало відомо, що хакерське угруповання Sandworm, яке пов'язане з росіянами, у жовтні 2022 року провело кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом.