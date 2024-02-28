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Официальный сайт Верховной рады сломали

Фото: официальный сайт Верховной рады сломали (facebook.com lunchenkovaleriy)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 февраля, вебсайт Верховной рады Украины был взломан. А ссылка на официальный Telegram-канал была заменена фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной рады Украины.

"Вебсайт Верховной Рады Украины был сломан, в результате чего ссылка на Telegram-канал Верховной Рады Украины на официальном вебсайте Парламента ведет на фейковую страницу!", - сообщили в ВР.

Украинцам напомнили, что официальная страница Верховной рады Украины на Telegram-канале находится по ссылке.

"Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить - мы победим!", - добавили в Раде.

Около 22:20 Верховная рада сообщила, что работа веб-сайта восстановлена.

"Ссылка на официальный Telegram-канал Парламента работает корректно", - добавили в Раде.

Кибератаки против Украины

Напомним, вечером в воскресенье, 18 февраля, неизвестные сломали аккаунт "Украинской правды" в Twitter и сайт Liga.net. Во время атаки на страницах издательств была изложена фейковая информация об Авдеевке, которую четыре месяца штурмовали российские захватчики.

В Госспецсвязи сообщили, что кибератаку организовали российские хакеры.

Недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, во время которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

В январе в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом, россияне пытались шпионить за украинцами.

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