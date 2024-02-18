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Соцмережа УП та сайт Liga були зламані: там опублікували фейки про Авдіївку

Україна, Неділя 18 лютого 2024 21:17
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Соцмережа УП та сайт Liga були зламані: там опублікували фейки про Авдіївку Фотоо: соцмережі УП та сайт Liga були зламані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Невідомі зламали акаунт "Української правди" у Twitter та сайт Liga.net. Під час атаки на сторінках видавництв було викладено фейкову інформацію про Авдіївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську правду та Liga.net.

Працівники Української правди повідомили, що сьогодні ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у Twitter, а на сторінці тим часом почали з’являтися фейки.

Зокрема, за словами редакції, там було розміщено фейкову інформацію про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Водночас на сайті Liga.net сьогодні близько 14:30 також з’явилась така ж фейкова новина.

Видавництва запевнили, що не мають відношення до опублікованих постів, та зауважили, що їх сторінки були зломані невідомими.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент України Володимир Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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