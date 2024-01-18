Українців попередити про розсилку небезпечних електронних листів від імені СБУ

Правоохоронці в Україні зафіксували фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. У такий спосіб росіяни можуть намагатися шпигувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Дані користувачів можуть потрапити в чужі руки

Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного стосунку до СБУ.

Ці листи містять шкідливі файли та додатки, які під час запуску завантажують на комп'ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані.

За цим може стояти Росія

Українців закликають у разі отримання таких електронних листів не переходити за посиланнями і не завантажувати файли та програми.

Фото: Приклад листа (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Якщо таке сталося - перевстановіть операційну систему вашого комп'ютера та повідомте про цей інцидент СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua", - пише спецслужба.

Подібні фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації.

Кібератаки на Україну

VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Нещодавно було зафіксовано серію кібератак з боку хакерів, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю.

Також у грудні стало відомо, що хакерське угруповання Sandworm, яке пов'язане з росіянами, у жовтні 2022 року провело кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом.