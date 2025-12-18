ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватися

Україна, Четвер 18 грудня 2025 16:10
UA EN RU
Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватися Фото: Курс євро перейшов до поступового зниження (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс євро НБУ на 19 грудня становив 49,59 копійки, що на 4 копійки нижче попереднього дня, курс євро знижується другий день поспіль після досягнення рекордного значення 17 грудня (49,67 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 грудня становить 49,5940 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватисяbank.gov.ua

Офіційний курс долара на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3374 гривень за 1 долар (без змін порівняно з попереднім днем).

Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватисяbank.gov.ua

На міжбанку курс в результаті торгів 17 грудня курс купівлі євро становить 49,81 гривень, а курс продажу - 49,78 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,39 гривень, а курс продажу - 42,42 гривень.

Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватисяudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара 18 грудня порівняно зі значенням 17 грудня зріс на 1 копійку і становить 42,57 гривень, при цьому курс продажу євро також збільшився на 1 копійку - до 50 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,05 і 49,39 гривень відповідно.

Нагадаємо, на 17 грудня НБУ встановив рекордний курс євро - 49,65 гривень. Це сталося на тлі посилення євро щодо долара на міжнародному ринку, пояснив директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль. Зростання курсу євро також пов'язане з перспективою зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США наступного року. Цей фактор тисне на курс долара.

Офіційний курс євро на 18 грудня вже був знижений на 4 копійки - до 49,6291 гривень.

18 грудня вперше вартість євро в обмінниках (курс продажу) досягла 50 гривень. Середній курс купівлі становив 49,41 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
Новини
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW