Офіційний курс євро продовжує потроху знижуватися

Курс євро НБУ на 19 грудня становив 49,59 копійки, що на 4 копійки нижче попереднього дня, курс євро знижується другий день поспіль після досягнення рекордного значення 17 грудня (49,67 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 19 грудня становить 49,5940 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3374 гривень за 1 долар (без змін порівняно з попереднім днем).

bank.gov.ua

На міжбанку курс в результаті торгів 17 грудня курс купівлі євро становить 49,81 гривень, а курс продажу - 49,78 гривень, при цьому курс купівлі долара перебуває на рівні 42,39 гривень, а курс продажу - 42,42 гривень.

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара 18 грудня порівняно зі значенням 17 грудня зріс на 1 копійку і становить 42,57 гривень, при цьому курс продажу євро також збільшився на 1 копійку - до 50 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,05 і 49,39 гривень відповідно.