Официальный курс евро продолжает понемногу снижаться

Украина, Четверг 18 декабря 2025 16:10
Официальный курс евро продолжает понемногу снижаться Фото: Курс евро перешел к постепенному снижению (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс евро НБУ на 19 декабря составил 49,59 копейки, что на 4 копейки ниже предыдущего дня, курс евро снижается второй день подряд после достижения рекордного значения 17 декабря (49,67 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 декабря составляет 49,5940 гривен за 1 евро (-0,04 грн).

Официальный курс евро продолжает понемногу снижатьсяbank.gov.ua

Официальный курс доллара на 19 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3374 гривен за 1 доллар (без изменений по сравнению с предыдущим днем).

Официальный курс евро продолжает понемногу снижатьсяbank.gov.ua

На межбанке курс в результате торгов 17 декабря курс покупки евро составляет 49,81 гривен, а курс продажи – 49,78 гривен, при этом курс покупки доллара находиться на уровне 42,39 гривен, а курс продажи – 42,42 гривен.

Официальный курс евро продолжает понемногу снижатьсяudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара 18 декабря по сравнению со значением 17 декабря вырос на 1 копейку и составляет 42,57 гривен, при этом, курс продажи евро также увеличился на 1 копейку – до 50 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,05 и 49,39 гривен соответственно.

Напомним, на 17 декабря НБУ установил рекордный курс евро – 49,65 гривен. Это произошло на фоне усиления евро по отношению к доллару на международном рынке, объяснил директор по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль. Рост курса евро также связано с перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в следующем году. Этот фактор давит на курс доллара.

Официальный курс евро на 18 декабря уже был снижен на 4 копейки – до 49,6291 гривен.

18 декабря впервые стоимость евро в обменниках (курс продажи) достиг 50 гривен. Средний курс покупки составлял 49,41 гривен.

