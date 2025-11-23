Официальная работа студентов со 2-3 курса - шанс удержать молодежь в Украине, - МОН
Недавно в Ивано-Франковске состоялось первое региональное мероприятие по дуальному образованию. Представители университетов, громад и бизнеса не только обсудили партнерство, но и подписали меморандумы о сотрудничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Первое региональное мероприятие по дуальному образованию
На этой неделе (19 ноября) в Ивано-Франковске - в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника - состоялся первый региональный круглый стол, посвященный развитию дуального образования.
Участие в открытом диалоге (впервые в таком формате) приняли:
- представители высших учебных заведений региона;
- представители местного самоуправления;
- представители бизнес-ассоциаций;
- представители территориальных громад Ивано-Франковской области;
- заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Чем важно сотрудничество вузов с громадами и бизнесом
Представитель МОН подчеркнул, что партнерство университетов с громадами и бизнесом должно стать стандартом, а не исключением для украинского высшего образования.
"Университеты хорошо понимают потребности громад, а громады - свои вызовы и запросы к специалистам", - объяснил Трофименко.
Он отметил, что важной задачей является "сшить эти две реальности".
"Такая синергия делает университеты сильнее, а сильные университеты усиливают общины и регионы. На уровне страны - это новая формула успеха, которая не требует феноменальных решений, - большинство инструментов уже есть", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что необходимо:
- максимально дебюрократизировать процедуры;
- позволить этому сотрудничеству работать быстрее.
Почему дуальное образование - полезный "инструмент" для вузов
Новоназначенная ректор Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Валентина Якубив сообщила, что учебное заведение - готово стать площадкой, где интересы работодателей превращаются в конкретные образовательные решения.
"Для нас дуальное образование - не модный термин, а инструмент, через который мы можем честно отвечать на запрос региона", - объяснила она.
Руководительница вуза добавила, что представители сферы образования:
- внимательно слушают, в каких специалистах нуждаются громады и бизнес;
- закладывают эти компетентности в выборочные дисциплины, индивидуальные траектории обучения, практики и стажировки.
"Карпатский университет должен стать для работодателей надежным партнером, который готовит кадры под реальные задачи, а не абстрактные программы", - отметила Якубив.
Глава Наблюдательного совета Карпатского национального университета и председатель Бизнес-ассоциации Ивано-Франковска Дмитрий Романюк признал, что "для классических университетов (где много гуманитарных специальностей) дуальное образование - более сложный вызов".
"Но именно здесь нам нужно найти такую модель, которая будет реально интересной бизнесу", - отметил он.
Специалист объяснил, что речь идет:
- о конкретных задачах;
- об измеряемых результатах;
- о понятной пользе для работодателя.
"Если мы это сделаем, выиграют все - и студенты, и компании, и общины региона", - добавил Романюк.
Цель долгосрочного партнерства вузов и громад
Участники дискуссии обсудили также:
- в каких специалистах сегодня нуждается региональная экономика;
- как строить устойчивые модели дуального сотрудничества между университетами и бизнесом;
- какую роль должны играть громады в поддержке студентов, совмещающих учебу и работу.
Отдельный акцент был сделан на необходимости официального трудоустройства студентов по дуальным программам уже со 2-3 курса, что позволяет одновременно:
- формировать кадровый резерв для региона;
- удерживать молодежь в Украине, а не отдавать ее рынкам труда других стран.
Между тем исполнительный директор Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юрий Стефанчук подчеркнул важность долгосрочного партнерства университетов и громад.
"Для нас важно, чтобы дуальное образование в Украине становилось не исключением, а обычной практикой. Именно поэтому мы развиваем образовательный проект "Громадотворец" вместе с университетами и бизнесом региона - чтобы совместить обучение с реальными потребностями громад", - рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что так "молодежь приобретает опыт, а громады получают будущих специалистов, которые уже понимают, как работает местное самоуправление".
"Это - инвестиция в профессиональное развитие студентов и в развитие наших общин", - добавил Стефанчук.
Отношение к дуальному образованию представителей бизнеса
Представители бизнес-сообщества Ивано-Франковска в рамках мероприятия акцентировали на том, что дуальные программы позволяют работодателям системно формировать собственный кадровый резерв.
Подчеркивалось, в частности, что:
- университет дает студентам больше практических навыков и возможности трудоустройства;
- зато бизнес - получает выпускников с нужными компетентностями, сформированными под конкретные запросы компаний и общин.
Результаты первого регионального круглого стола
В МОН рассказали, что по итогам круглого стола состоялось также подписание меморандумов о сотрудничестве по развитию дуального образования между Карпатским национальным университетом имени Василия Стефаника и ключевыми региональными партнерами.
Уточняется, что документы были подписаны:
- с Департаментом образования и науки;
- с Департаментом молодежи и спорта;
- с Региональным отделением Ассоциации городов Украины;
- с рядом территориальных громад;
- с Департаментом инфраструктуры Ивано-Франковского городского совета;
- с Торгово-промышленной палатой региона;
- с представителями крупного бизнеса Ивано-Франковщины.
В завершение в МОН подчеркнули, что это мероприятие станет моделью для дальнейших региональных форматов диалога насчет дуального образования.
"Достигнутые в Ивано-Франковске договоренности - должны быть масштабированы на другие области", - подытожили в министерстве.
Напомним, в сентябре 2018 года концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования одобрил Кабинет министров Украины.
В течение 2020/2021 учебного года дуальную форму образования применяли уже 217 украинских учреждений профессионального образования.
В 2023 году в Украине утвердили Положение о дуальной форме получения профессионального предвысшего и высшего образования.
Впоследствии стало известно, что ДТЭК набирает студентов на дуальное обучение с последующей работой в энергетике.
