У Буданова назвали важное условие по гарантиям безопасности в документе с США
Будущее соглашение по безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Кислицы в интервью для телемарафона "Единые новости".
Требования к документу
По словам представителя ОП, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, который готовится совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.
"Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно - и в украинской, и в английской версиях - речь идет о гарантии", - подчеркнул Кислица.
Проблема терминологии
Кислица пояснил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, которые возникли во время подписания Будапештского меморандума.
Тогда из-за разногласий в переводе английский текст содержал только "заверения" (assurance), а не реальные гарантии.
"Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже о "assurance" ничего нет. Там говорится о "commitments" - обязательствах. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией - Будапештский меморандум о гарантии", - добавил он.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее стало известно, что между Киевом и Вашингтоном существуют определенные разногласия по содержанию будущего соглашения по безопасности, в частности в вопросах конкретных обязательств.
В то же время в медиа появилась информация, что президент США Дональд Трамп стремится провести масштабную церемонию подписания этого документа, что должно подчеркнуть стратегическую значимость договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что любые соглашения должны быть действенными, ведь Путин является "рабом войны", и только сильные гарантии могут остановить дальнейшую агрессию РФ.
Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Борис Писториус назвал важное условие для предоставления Украине действенных гарантий, подчеркнув необходимость стабильной поддержки со стороны Запада.