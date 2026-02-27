У Буданова назвали важное условие по гарантиям безопасности в документе с США

Будущее соглашение по безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Кислицы в интервью для телемарафона "Единые новости".

Требования к документу

По словам представителя ОП, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, который готовится совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.

"Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно - и в украинской, и в английской версиях - речь идет о гарантии", - подчеркнул Кислица.

Проблема терминологии

Кислица пояснил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, которые возникли во время подписания Будапештского меморандума.

Тогда из-за разногласий в переводе английский текст содержал только "заверения" (assurance), а не реальные гарантии.

"Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже о "assurance" ничего нет. Там говорится о "commitments" - обязательствах. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией - Будапештский меморандум о гарантии", - добавил он.