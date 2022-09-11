В Офисе президента предупредили о возможных перебоях со светом по всей Украине

Он отметил, что россияне попали двумя крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Пожарные сейчас находятся на месте событий.

Энергетики работают над восстановлением работы систем критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее появилась электроэнергия в больницах и других жизненно важных объектах.

Тимошенко написал, что общины, оставшиеся без света, будут запитаны в ближайшее время.

Сейчас без света такие области - Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая.

"Перебои со светом могут быть по всей стране. роzіяни хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординировано работаем над оперативным восстановлением!"- добавил он.