RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Офісі президента попередили про можливі перебої зі світлом по всій Україні

Фото: в Офісі президента попередили про можливі перебої зі світлом по всій Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України низка областей залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом можуть бути по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Він зазначив, що росіяни поцілили двома крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Пожежники наразі знаходяться на місці подій.

Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах.

Тимошенко написав, що громади, що залишилися без світла, будуть заживлені найближчим часом.

Наразі без світла такі області - Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

"Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. роzіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням!" - додав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявила про ворожі удари по об'єктам інфраструктури.

Крім того, проблеми зі світлом вплинули на курсування потягів. Так, "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів.

Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого вона була частково виведена з ладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный ударОфіс президентаЕлектроенергія