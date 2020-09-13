В Офисе генпрокурора оценили перспективу дел о военных преступлениях

Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов оценил перспективу дел о военных преступлениях против Украины. Не все дела передаются для расследования в международные учреждения.

Об этом Мамедов заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, преследование военных преступников является в первую очередь задачей органов украинской власти. Хотя международный опыт также имеет примеры, когда виновные получали приговоры спустя десятилетия скрывания от правосудия.

"Бывший президент Республики Сербской в ​​Боснии Радован Караджич и командующий армией боснийских сербов Ратко Младич более 10 лет скрывались от Международного трибунала для бывшей Югославии, но, в конце концов, они были осуждены к пожизненному заключению", - сказал Мамедов.

Он добавил, что с начала года прокурорами департамента по вопросам военных преступлений сообщено о подозрении 47 лицам. В 2020 году судами было вынесено 7 обвинительных приговоров.

"Могу привести в пример дела "министра здравоохранения" оккупационной администрации АР Крым Петра Михальчевский и бывшего депутата Верховной рады АР Крым Василия Ганыша. Суд признал их виновными в госизмене и приговорил к 10 и 12 годам лишения свободы соответственно", - резюмировал Мамедов.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Также РБК-Украина писало, что Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за казни украинских военных на Донбассе.