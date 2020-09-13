ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Офисе генпрокурора оценили перспективу дел о военных преступлениях

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 20:13
В Офисе генпрокурора оценили перспективу дел о военных преступлениях
Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов оценил перспективу дел о военных преступлениях против Украины. Не все дела передаются для расследования в международные учреждения.

Об этом Мамедов заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, преследование военных преступников является в первую очередь задачей органов украинской власти. Хотя международный опыт также имеет примеры, когда виновные получали приговоры спустя десятилетия скрывания от правосудия.

"Бывший президент Республики Сербской в ​​Боснии Радован Караджич и командующий армией боснийских сербов Ратко Младич более 10 лет скрывались от Международного трибунала для бывшей Югославии, но, в конце концов, они были осуждены к пожизненному заключению", - сказал Мамедов.

Он добавил, что с начала года прокурорами департамента по вопросам военных преступлений сообщено о подозрении 47 лицам. В 2020 году судами было вынесено 7 обвинительных приговоров.

"Могу привести в пример дела "министра здравоохранения" оккупационной администрации АР Крым Петра Михальчевский и бывшего депутата Верховной рады АР Крым Василия Ганыша. Суд признал их виновными в госизмене и приговорил к 10 и 12 годам лишения свободы соответственно", - резюмировал Мамедов.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Также РБК-Украина писало, что Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за казни украинских военных на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество военныеответственность
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь