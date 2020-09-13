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Украина обратилась в Гаагу из-за казни украинских военных на Донбассе

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 15:30
Украина обратилась в Гаагу из-за казни украинских военных на Донбассе
Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Последнее сообщение Украины в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге касалось внесудебных казней украинских военных в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем была информация о привлечении Россией к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В ближайшее время в МУС будет передан еще один пакет доказательств совершения российскими военными военных преступлений.

"В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайск", - сообщил Мамедов.

Всего с начала российской агрессии Украина направила в МУС 15 сообщений: 7 из них касались Донбасса, 8 - Крыма. По словам Мамедова, сейчас прокуроры МУС пока изучают ситуацию по Украине.

Напомним, в конце июля Украина направила в МУС материалы о нарушениях в аннексированном Крыму.

Также РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора привлек у уголовной ответственности 110 человек по делу об Иловайской трагедии.

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