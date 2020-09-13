В Офісі генпрокурора оцінили перспективу справ про військові злочини

Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов оцінив перспективу справ про військові злочини проти України. Не всі справи передаються для розслідування в міжнародні установи.

Про це Мамедов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, переслідування військових злочинців є в першу чергу завданням органів української влади. Хоча міжнародний досвід також має приклади, коли винні отримували вироки через десятиліття переховування від правосуддя.

"Колишній президент Сербської Республіки в Боснії Радован Караджич і командувач армією боснійських сербів Ратко Младіч більше 10 років ховалися від Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, але, зрештою, вони були засуджені до довічного ув'язнення", - сказав Мамедов.

Він додав, що з початку року прокурорами департаменту з питань військових злочинів повідомлено про підозру 47 особам. У 2020 році судами було винесено 7 обвинувальних вироків.

"Можу привести в приклад справи "міністра охорони здоров'я" окупаційної адміністрації АР Крим Петра Міхальчевського і колишнього депутата Верховної ради АР Крим Василя Ганиша. Суд визнав їх винними у державній зраді і засудив до 10 і 12 років позбавлення волі відповідно", - резюмував Мамедов.

Раніше повідомлялося, що в Офісі генпрокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини.

Також РБК-Україна писало, що Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через страти українських військових на Донбасі.