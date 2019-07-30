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Офис президента подтвердил наличие нескольких кандидатур на главу КГГА


У Зеленского не исключают переназначение Кличко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о наличии нескольких кандидатур на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он сказал в ходе брифинга.

При этом Богдан подчеркнул, что переизбрание Виталия Кличко не исключено.

"На сегодняшний день есть несколько кандидатур. Однако это политическое решение, и это политическая ответственность президента. Когда он примет решение... Действительно, на этих встречах с Кличко я ему говорил, что он тоже является одним из претендентов. Поскольку он известная личность. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - заявил руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, главы всех администраций должны быть уволены.

"Я хочу всем объяснить, что согласно действующему законодательству, которым воспользовался господин Кличко, и которое действует на сегодняшний день: все главы всех администраций должны быть уволены. Они дальше не имеют права работать ни при каких условиях. Однако, те из них, которые себя зарекомендовали ответственными работниками, могут быть заново назначены", - добавил Богдан.

Напомним, Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. По словам главы Офиса президента, Кличко ему подтвердил, что не контролирует Киевраду.

Как писало РБК-Украина ранее, Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. После этого глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Кличко на ближайшем заседании.

Добавим также, Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Однако, он на него не явился.

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