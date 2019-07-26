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Кличко не пришел на доброс в ГБР

Новости » Политика    26.07.2019 - 15:06
Кличко не пришел на доброс в ГБР
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кличко вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля

Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы. 

Как сообщается, ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - заявил Труба.

Отметим, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Как сообщили в пресс-службе, он был вызван на допрос в производстве по использованию коммунальных земель.

Кроме того, Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

 

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