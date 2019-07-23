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Кличко вызвали на допрос в ГБР

Новости » Политика    23.07.2019 - 19:37
Кличко вызвали на допрос в ГБР
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Допрос назначен на 26 июля

Госсударственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в комментраии РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, допрос назначен на пятницу, 26 июля. 

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число  в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила она. 

Также в пресс-службе уточники, что столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины повторно вызвала на допрос экс-заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу об убийствах на Майдане во время Революции достоинства. 

Кроме того,  Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Михаила Добкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Допрос назначен на 25 июля. 

Также Национальная полиция вызвала повторно на допрос двух народных депутатов Украины Александра Пономарева и Сергея Валентирова в рамках расследования по заказчикам убийства "Сармата" Виталия Олешко.

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Новости Украины Виталий КличкоГосбюро расследованийдопрос
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