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Гройсман: Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании

Новости » Политика    26.07.2019 - 14:17
Гройсман: Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман сообщил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По его словам, в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - заявил премьер.

Кроме этого Гройсман добавил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - заверил он.

Отметим, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кабинет министров в скором времени должен рассмотреть вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации.

Кроме этого, источники РБК-Украина ранее сообщали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от ОП.

Офис президента рассчитывает на скорейшее рассмотрение вопроса Кличко на Кабмине Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Новости Украины Виталий КличкоВладимир Гройсман
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