Гройсман: Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман сообщил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По его словам, в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - заявил премьер.

Кроме этого Гройсман добавил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - заверил он.

Отметим, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Кабинет министров в скором времени должен рассмотреть вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации.

Кроме этого, источники РБК-Украина ранее сообщали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от ОП.