Офіс президента підтвердив наявність декількох кандидатур на голову КМДА

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив про наявність декількох кандидатур на посаду глави Київської міської державної адміністрації. Про це він сказав у ході брифінгу.

При цьому Богдан підкреслив, що переобрання Віталія Кличка не виключене.

"На сьогоднішній день є кілька кандидатур. Проте це політичне рішення, і це політична відповідальність президента. Коли ним буде ухвалене рішення… Дійсно, на цих зустрічах з Кличко я йому говорив, що він теж є одним з претендентів. Оскільки він відома особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялись справи у Києві, то він може бути перепризначений", - заявив керівник Офісу президента.

Він підкреслив, що, відповідно до чинного законодавства, голови всіх адміністрацій мають бути звільнені.

"Я хочу всім пояснити, що згідно чинного законодавства, яким скористався пан Кличко, і яке діє на сьогоднішній день: усі голови всіх адміністрацій мають бути звільнені. Вони далі не мають права працювати за жодних умов. Проте, ті з них, які себе зарекомендували відповідальними працівниками, можуть бути наново призначені", - додав Богдан.

Нагадаємо, Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. За словами глави Офісу президента, Кличко йому підтвердив, що не контролює Київраду.

Як писало РБК-Україна раніше, Офіс президента звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Після цього глава уряду Володимир Гройсман заявив, що Кабмін розгляне питання про погодження звільнення Кличко на найближчому засіданні.

Додамо також, Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Однак, він на нього не з'явився.