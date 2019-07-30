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Богдан: Кличко потерял контроль над Киевом

Новости » Политика    30.07.2019 - 12:26
Богдан: Кличко потерял контроль над Киевом
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан заявил, что мэр Киева потерял контроль над столицей

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Богдана, Кличко ему подтвердил, что не контролирует Киевраду.

"Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжение последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевраду. Есть два-три "смотрящих", которые имеют группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может", - заявил он.

По его словам, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.

"Хотел бы напомнить Кличко о политической ответственности. 28 августа 2015 года он вступил в БПП "Солидарность" ... Поскольку господин Кличко является главой партии, соответственно он должен нести и политическую ответственность. Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, совершенно логично было бы с точки зрения председателя КГГА подать в отставку. Поскольку это все-таки его политическая деятельность, а не экономическая", - добавил Богдан.

Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация будет передана в правоохранительные органы.

"Несколько дней назад ко мне выходил один из адвокатов, представившийся одним из таких "смотрящих", которые мешает Кличко эффективно управлять городом... Он высказал предложение, что работа с местным бюджетом Киевского городского совета и Киевской местной государственной администрации позволяет им получать 40 млн долларов в год. Попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам. Поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные. Эта информация будет передана в правоохранительные органы ", - заявил Богдан.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. 

После этого, 26 июля, премьер-министр  Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Однако, он не явился на допрос.

Отметим, мэр столицы был вызван для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве.

Кличко не пришел на допрос в ГБР Кличко вызвали на допрос в ГБР
Новости Украины Виталий КличкоАндрей Богдан
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