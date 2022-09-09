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Офис президента о контрнаступлении в Харьковской области: Идеальный урок истории

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Пятница 09 сентября 2022 00:30
Офис президента о контрнаступлении в Харьковской области: Идеальный урок истории Фото: Советник главы ОП Михаил Подоляк
Автор: Олег Васкив

Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории. Все происходит в режиме реального времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

Чиновник отметил, что соответствующий урок должен запечатлеться в следующих поколений РФ на уровне безусловного рефлекса.

"Он состоит из одного пункта: 1. Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских кафиров более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), ранее находившуюся под контролем российских войск.

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