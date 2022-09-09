Офіс президента про контрнаступ у Харківській області: Ідеальний урок історії

Нині на різних напрямках, включно з Харківським, Росія отримує ідеальний урок історії. Все відбувається у режимі реального часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП Михайла Подоляка.

"Він складається з одного пункту: 1. Ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи", - наголосив Подоляк.

Посадовець зазначив, що відповідний урок має закарбуватися в наступних поколінь РФ на рівні безумовного рефлексу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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