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ВСУ освободили более тысячи квадратных километров с начала сентября, - Зеленский

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 22:23
ВСУ освободили более тысячи квадратных километров с начала сентября, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что благодарен всем военным, которые обеспечили контрнаступление.

"Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установили за последние дни", - заявил Зеленский.

Напомним, еще сегодня, 8 сентября, днем в Генштабе ВСУ заявляли, Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров, которые были оккупированы россиянами. Речь идет о Харьковском и Южнобужском направлениях. При этом временные рамки указаны не были.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею (Харьковская область), которая ранее находилась под контролем российских войск.

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