Офис президента Франции ответил на атаку Трампа в Twitter

Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Трамп во вторник запостил серию сообщений в Twitter с критикой Макрона и Франции

Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что у них нет никаких комментариев после того, как американский лидер Дональд Трамп во вторник запостил серию сообщений в Twitter с критикой Макрона и Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, офис Макрона заявил, что им нечего сказать о твиттах президента США, но добавил, что французский президент выразил свои утверждения о европейской армии и европейской обороне очень четко непосредственно Трампу во время переговоров, которые они провели в субботу в Париже.

Напомним, Трамп заявил во вторник, что Франция затрудняет продажу американских вин на своем рынке, подчеркнув, что США наоборот облегчают продажу французских вин в Штатах. Он отметил, что это несправедливо и должно измениться.

До этого президент США отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг одобрения в его стране. Трамп заявил, что Макрона поддерживают лишь 26% французов. Он также подчеркнул, что во Франции уровень безработицы составляет почти 10%.

Добавим также, что серия критикующих твиттов началась с того, что американский лидер гневно прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной армии для защиты Европы от Штатов, РФ и Китая.