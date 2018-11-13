Трамп прокомментировал инициативу Макрона об армии для защиты от США и РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США снова гневно прокомментировал инициативу Макрона в своем Twitter

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной армии для защиты Европы от Соединенных Штатов, России и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Стоит отметить, что 10 ноября Трамп и Макрон провели встречу в Париже. При этом за сутки до встречи Трамп обрушился на главу Франции с критикой из-за слов Макрона о том, что Евросоюз нуждается в своей собственной армии для противостояния давлению со стороны Штатов, РФ и Китая.

Так, на пресс-конференции по итогам встречи Трамп и Макрон не стали спорить, а сошлись во мнении, что Европа должна больше тратить на оборону. Однако во вторник, 13 ноября, Трамп вновь вернулся к высказыванию французского лидера.

"Эммануэль Макрон предлагает создать ЕС собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но в Первой и Второй мировых войнах участвовала Германия, и как это сработало для Франции?.. Платите за НАТО или нет!" - написал американский лидер.

Напомним, ранее Макрон возразил критике Трампа по поводу идеи создания европейской армии. Французский президент подчеркивал, что идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.

"Я разделяю мнение президента Трампа, что нам нужно гораздо лучше распределять (финансовое, - ред.) бремя в НАТО, и поэтому я считаю, что мои предложения по поводу европейской обороны вполне соответствуют этому", - заявил Макрон после встречи с Трампом.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп в Twitter раскритиковал Макрона за слова о необходимости создания европейской армии.

"Очень обидно, но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, который в значительной мере субсидируют США!" - написал Трамп.