Трамп рассказал о препятствиях Франции в торговле с США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США возмущен тем, что Франция затрудняет продажу американских вин в стране

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил во вторник, что Франция затрудняет продажу американских вин на своем рынке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп подчеркнул, что США наоборот облегчают продажу французских вин в Штатах и взымают со страны незначительные тарифы.

"По торговле, Франция производит отличное вино, но и США тоже. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американских вин в стране и взимает большие тарифы, в то время как США облегчают продажу французским винам и взимают очень небольшие тарифы. Это нечестно и должно измениться!" - написал глава США.

Напомним, ранее Трамп отметил, что в ходе его встреч с мировыми лидерами во Франции "было достигнуто многое". Глава США подчеркнул, что во время этих встреч он поднял вопрос несправедливого отношения к США в сфере торговли.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер обсудил ряд ключевых вопросов с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время обеда в Елисейском дворце. Так, лидеры обсудили ядерную сделку, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.