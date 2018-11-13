Офіс президента Франції відповів на атаку Трампа у Twitter

Фото: Дональд Трамп і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Трамп у вівторок запостив серію повідомлень у Twitter з критикою Макрона та Франції

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що у них немає жодних коментарів після того, як американський лідер Дональд Трамп у вівторок запостив серію повідомлень у Twitter з критикою Макрона та Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зокрема, офіс Макрона заявив, що не має чого сказати про твіти президента США, але додав, що французький президент висловив свої твердження щодо європейської армії та європейської оборони дуже чітко безпосередньо Трампу під час переговорів, які вони провели в суботу у Парижі.

Нагадаємо, Трамп заявив у вівторок, що Франція ускладнює продаж американських вин на своєму ринку, підкресливши, що США навпаки полегшують продаж французьких вин у Штатах. Він зазначив, що це несправедливо і має змінитися.

До цього президент США зазначив, що у президента Франції Еммануеля Макрона дуже низький рейтинг схвалення у його країні. Трамп заявив, що Макрона підтримують лише 26% французів. Він також підкреслив, що у Франції рівень безробіття становить майже 10%.

Додамо також, що серія твіттів з критикою почалася з того, що американський лідер гнівно прокоментував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про створення власної армії для захисту Європи від Штатів, РФ і Китаю.