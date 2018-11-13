У Макрона низкий рейтинг одобрения во Франции, - Трамп

Президент США заявляет, что Макрона поддерживают лишь 26% французов
У президента Франции Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг одобрения в его стране. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.
Трамп заявляет, что Макрона поддерживают лишь 26% французов.
"Проблема в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции, 26%, а уровень безработицы составляет почти 10%", - написал президент США.
Он также отметил, что нет страны более националистической, нежели Франция.
"Кстати, нет страны, более националистической, чем Франция, очень гордые люди… Сделайте Францию великой снова!" - добавил американский лидер.
Напомним, во вторник, 13 ноября, Трамп гневно прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной армии для защиты Европы от Соединенных Штатов, России и Китая.
Как писало РБК-Украина ранее, Макрон возразил критике Трампа по поводу идеи создания европейской армии. Французский президент подчеркивал, что идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.
До своей поездки во Францию Трамп в Twitter раскритиковал президента Франции за слова о необходимости создания европейской армии. "Очень жаль, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, который в значительной степени субсидируют США!" - подчеркивал американский лидер.