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У Макрона низкий рейтинг одобрения во Франции, - Трамп

Новости » Политика    13.11.2018 - 16:21
У Макрона низкий рейтинг одобрения во Франции, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Президент США заявляет, что Макрона поддерживают лишь 26% французов

У президента Франции Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг одобрения в его стране. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп заявляет, что Макрона поддерживают лишь 26% французов.

У Макрона низкий рейтинг одобрения во Франции, - Трамп

"Проблема в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции, 26%, а уровень безработицы составляет почти 10%", - написал президент США.

Он также отметил, что нет страны более националистической, нежели Франция.

"Кстати, нет страны, более националистической, чем Франция, очень гордые люди… Сделайте Францию великой снова!" - добавил американский лидер.

Напомним, во вторник, 13 ноября, Трамп гневно прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной армии для защиты Европы от Соединенных Штатов, России и Китая.

Как писало РБК-Украина ранее, Макрон возразил критике Трампа по поводу идеи создания европейской армии. Французский президент подчеркивал, что идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.

До своей поездки во Францию ​​Трамп в Twitter раскритиковал президента Франции за слова о необходимости создания европейской армии. "Очень жаль, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, который в значительной степени субсидируют США!" - подчеркивал американский лидер.

Трамп прокомментировал инициативу Макрона об армии для защиты от США и РФ Трамп заявил, что на его встречах во Франции было достигнуто многое
Новости Украины ФранцияДональд ТрампЭммануэль Макрон
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