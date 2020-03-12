Офис президента должен дать полную информацию о договоренностях в Минске, - Геращенко

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака, стороны договорились о создании "нового консультативного органа" с террористическими группировками с ОРДЛО, однако украинское общество об этом снова узнает из российских пропагандистских средств массовой информации Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Хотелось бы услышать от власти и непосредственных участников переговоров в Минске более развернутую информацию о консультативном совете, которую договорились создать на Трехсторонней контактной группе в рамках политической подгруппы. Эта подгруппа рассматривает вопрос модальности будущих, возможных региональных выборов и амнистии. Очевидно, что единственные консультации, которые здесь важны - с ВР, которая должна принимать соответствующее законодательство. И с украинским обществом, учитывая чувствительность темы", - написала Геращенко.

Политик убеждена, подобные консультации являются неприемлемыми для Украины. По ее словам, если такие консультации будут проводиться с представителями временно оккупированных отдельных районов Донбасса, тогда это будет реализацией многолетнего сценария Кремля.

"Кремль шантажировал и подталкивал Киев к недопустимым прямых переговоров с так называемыми "республиками", легитимизация "республик", их "власти", и это подтверждение нарратива Москвы о "внутреннем гражданском конфликте", - считает сопредседатель фракции.

Кроме того, Геращенко отметила важность достигнутых договоренностей и продвижения в теме освобождения заложников.

"Но больше беспокоит, что на фоне обострения на фронте. Об этом в итоговом коммюнике - ни слова. Наоборот - готовятся новые участки для разведения. Также ни слова, что все невыполненные решения декабрьской нормандской встречи: ни о дате прекращении огня, ни об установившемся режиме тишины. Настораживает и та радость, с которой так называемые "министры" "республик" кричат о договоренность о прямых переговорах с Киевом в рамках специального совета. И то, что украинское общество и СМИ узнают о договоренности в Минске сначала из российских пропагандистских СМИ, и только через несколько часов появляется скупой релиз от Украины", - добавила она.

Напомним, 11 марта заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске приняли участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В комментарии РБК-Украина Ермак пояснил, что его основной задачей является обеспечение максимально эффективной работы президента, а в его сферу входят внутренний и внешнеполитические направления.

Представитель российского президента Владимира Путина на переговорах Дмитрий Козак заявил, что в течение недели должны определить новые участки разведение сил на линии соприкосновения.