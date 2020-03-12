На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення нового "консультативного органу" з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це на своїй сторінці в Facebook написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Хотілося б почути від влади та безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії. Очевидно, що єдині консультації, які тут важливі - з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми", - написала Геращенко.

Політик переконана, подібні консультації є неприйнятними для України. За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

"Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими "республіками", легітимізація "республік", їх "влад", й це підтвердження наративу Москви про "внутрішній громадянський конфлікт", - вважає співголова фракції.

Окрім того, Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

"Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке - жодного слова. Навпаки - готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші. Насторожує й та радість, з якою так звані "міністри" "рєспублік" кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з’являється скупий реліз від України", - додала вона.

Нагадаємо, 11 березня заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську взяли участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

В коментарі РБК-Україна Єрмак пояснив, що його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента, а в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки.

Представник російського президента Володимира Путіна на переговорах Дмитро Козак заявив, що протягом тижня повинні визначити нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення.