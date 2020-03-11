Ермак и Козак прибыли в Минск

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак и Козак сегодня будут участвовать в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что во время встречи в Минске могут быть согласованы списки пленных для обмена, а также определены новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, Ермак уже встречался с российским коллегой 1 марта.

Новость дополняется...