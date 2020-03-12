Новый импульс: Ермак объяснил участие в переговорах контактной группы

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак остается советником Зеленского в нормандском формате

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал во вчерашней встрече контактной группы в Минске, чтобы придать новый импульс переговорам по Донбассу. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние".

В частности, в комментарии РБК-Украина Ермак объяснил, что его основной задачей является обеспечение максимально эффективной работы президента. Он уточнил, что в его сферу входят внутреннее и внешнеполитическое направление.

"Поэтому, как и раньше, я представляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Так, для того, чтобы придать процессу переговоров новый импульс, я присутствовал на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске", - заявил Ермак.

Напомним, на вчерашней встрече в Минске стороны договорились одновременно открыть новые КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области.

Кроме того, представитель российского президента Владимира Путина на переговорах Дмитрий Козак заявил, что в течение недели должны определить новые участки разведения сил на линии соприкосновения.