Офис Нетаньяху опроверг сообщения о досрочных выборах в Израиле

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

В правящей партии "Ликуд" опровергли сообщения о выборах

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли информацию СМИ о том, что правительство приняло решение организовать досрочные выборы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Jeruslaem Post.

Также в Нетаньяху добавили, что премьер-министр сказал министру образования Нафтали Беннетту о намерении взять на себя на себя функции министра обороны. В правящей партии "Ликуд" опровергли сообщения о выборах.

"Офис премьер-министра выпустил заявление, в котором говорится, что слухи о досрочных выборах - ложные, и подчеркивается важность сохранения правого правительства", - пишет издание.

Ранее издание AFP сообщало, что Нетаньяху назначит досрочные выборы.

Напомним, министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Он также отметил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. В частности, Либерман возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы.

Кроме того, министр по делам абсорбции Израиля Софа Ландвер тоже подала в отставку. Она как и Либерман представляла партию "Наш дом Израиль".