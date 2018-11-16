Нетаньяху назначит досрочные выборы в Израиле, - AFP

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху не удалось сохранить правящую коалицию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначит досрочные выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным источника в правящей коалиции, Нетаньяху принял решение о проведении досрочных выборов. В то же время в партии "Ликуд", лидером которой является израильский премьер, отрицают данную информацию.

Как сообщают местные СМИ, сегодня Нетаньяху встретился с лидером партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннетом, по завершению которой стало известно, что 18 ноября объявят о досрочных выборах в Кнессет. Также предполагается, что в воскресенье назовут дату выборов.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке. Он также отметил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. В частности, Либерман возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы.

Кроме того, министр по делам абсорбции Израиля Софа Ландвер тоже подала в отставку. Она как и Либерман представляла партию "Наш дом Израиль".