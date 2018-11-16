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Офіс Нетаньяху спростував повідомлення про дострокові вибори в Ізраїлі

Новини » Політика    16.11.2018 - 16:31
Офіс Нетаньяху спростував повідомлення про дострокові вибори в Ізраїлі
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

У правлячої партії "Лікуд" спростували повідомлення про вибори

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростували інформацію ЗМІ про те, що уряд прийняв рішення організувати дострокові вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Jeruslaem Post.

Також в Нетаньяху додали, що прем'єр-міністр сказав міністру освіти Нафталі Беннетту про намір взяти на себе функції міністра оборони. У правлячої партії "Лікуд" спростували повідомлення про вибори.

"Офіс прем'єр-міністра випустив заяву, в якій говориться, що чутки про дострокові вибори - помилкові, і підкреслюється важливість збереження правого уряду", - пише видання.

Раніше видання AFP повідомляло, що Нетаньяху призначить дострокові вибори.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про відставку. Він також зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності. Зокрема, Ліберман заперечував проти ввезення катарського пального в сектор Гази.

Крім того, міністр у справах абсорбції Ізраїлю Софа Ландвер теж подала у відставку. Вона як і Ліберман представляла партію "Наш дім Ізраїль".

Нетаньяху призначить дострокові вибори в Ізраїлі, - AFP В Ізраїлі подав у відставку ще один міністр
Новини України НетаньяхувыборыІзраїль
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