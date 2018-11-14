Министр обороны Израиля объявил об отставке

Фото: Авигдор Либерман (flickr com Eduard Ghazanchyan)

Авигдор Либерман уходит с поста министра обороны Израиля

Министр обороны Израиля и Авигдор Либерман сегодня, 14 ноября 2018 года, объявил об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Либерман заявил о намерении покинуть пост министра обороны Израиля на специальном заседании фракции "Наш дом Израиль" (Либерман является главой этой партии).

"Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором", - заявил он на пресс-конференции.

Кроме того, он отметил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. В частности, он категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы, но "был вынужден подчиниться, поскольку получил письменное распоряжение премьер-министра".

Либерман также призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок. Он надеется, что до 18 ноября будет согласована дата этих выборов.

Отметим, Либерман возглавляет Министерство обороны Израиля с 30 мая 2016 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 ноября Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. После этого, Совместное командование палестинских вооруженных сил объявило о прекращении огня и заявило о готовности соблюдать перемирие с Израилем при посредничестве Египта.

Кроме того, сообщалось, что из-за эскалации напряженности в секторе Газа Кувейт и Боливия запросили провести экстренное заседание Совета безопасности ООН.