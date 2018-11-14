В Израиле подал в отставку еще один министр

Фото: Софа Ландвер (wikimedia.org)

Софа Ландвер была в одной фракции с министром обороны Израиля

Министр по делам абсорбции, член партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии и министром обороны Авигдором Либерманом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kan-ashdod.



"Мы вошли в правительство вместе как фракция, мы оба покидаем правительство", - сказала она.

Либерман заявил о намерении покинуть пост министра обороны Израиля на специальном заседании фракции "Наш дом Израиль" (Либерман является главой этой партии).

Он отметил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. В частности, он категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы, но "был вынужден подчиниться, поскольку получил письменное распоряжение премьер-министра".

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека. Армия обороны Израиля отметила, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа было выпущено около 300 ракет.

В ответ израильская авиация атаковала 70 объектов на подконтрольной территории палестинцам. В результате удара уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV в секторе Газа и отель Al-Amal, которая, как предполагает Израиль, используется для тренировок членов ХАМАС.