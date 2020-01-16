Офис генпрокурора рассказал о ходе расследования убийства сына Соболева

Фото: место убийства (kiev.informator.ua)

На совещании заслушана информация о ходе расследования дела

Офис Генпрокурора активизировал расследование убийства 3-летнего ребенка - сына депутата Киевского облсовета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что об этом шла речь на совещании под председательством заместителя Генерального прокурора Гюндуз Мамедов с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров.

"Особое внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил, что обратился к генпрокурору с просьбой отреагировать на его запрос передать дело об убийстве сына в Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве произошло покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболев