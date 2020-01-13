Расследование убийства сына Соболева поручили Нацполиции

Фото: место стрельбы (kiev.informator.ua)

Также была изменена группа прокуроров в данном производстве

Офис генерального прокурора поручил главному следственному управлению Национальной полиции осуществление досудебного расследования по факту убийства 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что также была изменена группа прокуроров. В дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генерального прокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил, что обратился к генпрокурору с просьбой отреагировать на его запрос передать дело об убийстве сына в Главное следственное управление Нацполиции.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве произошло покушение на депутата Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.