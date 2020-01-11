Соболев хочет, чтоб дело об убийстве его сына передали в ГСУ Нацполиции

Фото: место стрельбы (kiev.informator.ua)

Соболев две недели пытается добиться передачи дела в главное следственное управление

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил, что обратился к генпрокурору с просьбой отреагировать на его запрос передать дело об убийстве сына в Главное следственное управление Нацполиции. Об этом сообщает РБК-Україна з посиланням на hromadske.

По его Соболева, он две недели пытается добиться передачи дела в главное следственное управление.

"Я с большим уважением отношусь к тем парням, которые работают сегодня, но в ГСУ имеют гораздо больше физических и технических возможностей. Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо написал на Генеральную прокуратуру. Я не понимаю что происходит, на сегодняшний день мы не можем достучаться в Генеральную прокуратуру", - сказал он.

По словам Соболева, он звонил генеральному прокурору, "но в ответ тишина".

"У меня большая просьба, чтобы генеральный прокурор услышал. У нас у всех есть дети", - сказал депутат.

Соболев заявил, что на данный момент ни один из восьми человек, которых он просил пройти полиграф, не прошли проверку.

По словам депутата, сейчас он проводит собственное расследование.

"Мне помогают мои друзья с которыми я дружу по 20 лет, профессионалы своего дела. Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", - сказал Соболев.

Как известно, покушение на депутата Вячеслава Соболева произошло 1 декабря 2019 года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.