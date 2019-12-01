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В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева

Новости » Общество     01.12.2019 - 18:44
В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева
Фото: стрельба в центре Киева (facebook.com/UA.KyivPolice/)

В Киеве сейчас проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль

Правоохранители рассказали подробности стрельбы в центре в Киева, во время которой погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи, которые общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover.

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