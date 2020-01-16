Офіс генпрокурора розповів про хід розслідування вбивства сина Соболєва

Фото: місце вбивства (kiev.informator.ua)

На нараді заслухано інформацію про хід розслідування справи

Офіс Генпрокурора активізував розслідування вбивства 3-річної дитини - сина депутата Київської облради. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що про це йшлося на нараді під головуванням заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова з керівниками слідства Нацполіції та групи прокурорів.

"Окрема увага була акцентована на вжитті заходів з якнайшвидшого відпрацювання версій та мотивів злочину, а також завершенні досудового розслідування у належні строки", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням відреагувати на його запит передати справу про вбивство сина в Головне слідче управління Нацполіції.

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.