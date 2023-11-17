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Одружила та вивозила за кордон: в Одесі поліцейські затримали організатора схеми

Фото: ілюстративна фотографія (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесі поліція та прикордонники затримали жінку, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Організаторка знаходила жінок з інвалідністю та укладала з ними фіктивний шлюб із чоловіками призовного віку. Після цього пара виїжджала за кордон, наречена поверталася до України. Через деякий час шлюб розривався.

Вартість послуг "шлюбного агентства" складала 4500 доларів США. Частину цих коштів чоловіки виплачували своїй майбутній фіктивній дружині.

 Фото: в Одесі поліцейські затримали організатора схеми виїзду чоловіків за кордон (t.me/mvs_ukraine)

Організаторам злочинної схеми та "нареченій" оголошено про підозру.

Проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення та притягнення всіх учасників угоди до відповідальності.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

У зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України в країні запровадили військовий стан. Чоловікам, які підлягають призову на військову службу, заборонено залишати територію України. Проте є винятки.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони дотримувалися інструкцій організаторів, опублікованих у Telegram-каналі.

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який протягом трьох діб безуспішно намагався перетнути кордон із Румунією, пробираючись через гори.

Також ми повідомляли, що у Волинській області затримано правоохоронця за організацію схеми, яка допомагала чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. За свої послуги він вимагав 8 тисяч доларів.

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