Діяли за вказівками в Telegram. Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів
В Одеській області прикордонники затримали п'ятьох порушників, які намагались втекти з країни користуючись вказівками організаторів трансферу з Telegram-каналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Отримавши інформацію від оперативників, прикордонний наряд виявив пʼятьох порушників, які рухалися в бік кордону на Одещині. Чоловіки кинулись тікати, проте попереджувальний постріл їх зупинив. З’ясувалося, що затримані діяли за вказівками організаторів трансферу з телеграм-каналу", - пише пресслужба.
Фото: прикордонники затримали чергову групу ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Згідно з вказівками маршрут нібито повинне був вивести ухилянтів на територію суміжної країни. "Послуга" коштувала від 3500 до 4000 доларів США з кожного.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Закарпатті затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, аби втекти до Румунії.
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