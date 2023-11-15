На Закарпатті затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, аби незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками. Зрештою його відшукали у місцині за 6 км до кордону. Як зʼясувалося, чоловік прямував до США, аби зустрітися із коханою, та обрав для цього слизьку доріжку", - пише пресслужба.

Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності. Справу скеровано до суду.

Фото: на Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно прикордонники також затримали банду, яка організувала "схему" втечі ухилянтів до Румунії за 5 тисяч доларів.