ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами

Середа 15 листопада 2023 17:47
UA EN RU
На Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами Фото: на Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, аби незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками. Зрештою його відшукали у місцині за 6 км до кордону. Як зʼясувалося, чоловік прямував до США, аби зустрітися із коханою, та обрав для цього слизьку доріжку", - пише пресслужба.

Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності. Справу скеровано до суду.

На Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами

Фото: на Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно прикордонники також затримали банду, яка організувала "схему" втечі ухилянтів до Румунії за 5 тисяч доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом