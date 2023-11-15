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На Волині правоохоронець допомагав чоловікам втекти за кордон: брав по 8 тисяч доларів

Волинь, Середа 15 листопада 2023 12:13
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На Волині правоохоронець допомагав чоловікам втекти за кордон: брав по 8 тисяч доларів Фото: на Волині правоохоронець допомагав чоловікам втекти за кордон (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Волинській області затримали правоохоронця, який організував схему виїзду чоловіків за кордон. За свої "послуги" він вимагав 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

ДБР задокументувало, як один з "клієнтів" на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль. Ухилянта оформлювали як нібито особу з інвалідністю, але ніяких документів при цьому не було. Правоохоронці встановили, що цей чоловік вже повернувся в Україну.

Посадовець одного з правоохоронних органів Волинської області брав гроші траншами: 4,5 тисячі доларів за початок підготовки до виїзду за кордон, ще 1,5 тисячі перед виїздом, а інші 2 тисячі після виїзду. Їх передавала довірена особа.

Зловмисника затримали "на гарячому" - під час отримання останньої частини грошей. Правоохоронцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.

Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Також раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

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